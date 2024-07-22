Экспорт российского титана в ЕС снижается только на 22%

Евросоюз (ЕС) за первые пять месяцев 2024 г. сократил импорт титана из России на 22% в годовом выражении до 2461 т. Об этом свидетельствуют свежие данные Европейского статистического агентства (Eurostat). При этом в мае поставки выросли почти на треть по сравнению с апрелем – до 578 т. В частности, Франция нарастила поставки из России в 3,4 раза до 266,6 т, Италия – более чем в 2 раза до 32,3 т, Германия – на 20% до 213 т.