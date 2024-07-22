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Экспорт российского титана в ЕС снижается только на 22%

Полностью отказаться от закупок в России Европа сможет лишь через 5–7 лет
Георгий Бичашвили
Отказ от российского титана грозит Европе срывом поставок авиалайнеров Airbus/ Павел Лисицын / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) за первые пять месяцев 2024 г. сократил импорт титана из России на 22% в годовом выражении до 2461 т. Об этом свидетельствуют свежие данные Европейского статистического агентства (Eurostat). При этом в мае поставки выросли почти на треть по сравнению с апрелем – до 578 т. В частности, Франция нарастила поставки из России в 3,4 раза до 266,6 т, Италия – более чем в 2 раза до 32,3 т, Германия – на 20% до 213 т.

После начала СВО крупнейшие мировые авиастроительные корпорации анонсировали планы по полному отказу от титана из РФ. В марте 2022 г. о намерении отказаться от закупок российского металла сообщил американский авиаконцерн Boeing, в декабре того же года – европейский Airbus. В декабре 2023 г. источники Reuters сообщали, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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