Суд снял арест с актива польского производителя алюминиевых банок Canpack

Суд снял арест с актива польского производителя алюминиевых банок CanpackСпор связан со снижением объема поставок для бывшего производителя пива Heineken в России
Арбитражный суд Ставропольского края отменил обеспечительные меры против компании «Кэн-пак» – российской торговой «дочки» крупного польского производителя алюминиевых банок Canpack, следует из материалов от 19 июля. Ходатайство об этом тремя днями ранее было подано другой структурой зарубежного холдинга в России – ООО «Кэн-пак завод упаковки».
Иск об оспаривании ареста подала вторая структура Canpack в России по нескольким причинам – например, «Кэн-пак завод упаковки» может быть связана с арестованной компанией через общие договорные обязательства, финансовые операции или владение активами, поэтому арест одной из компаний группы может существенно повлиять на всю деятельность холдинга, пояснила партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.