Суд снял арест с актива польского производителя алюминиевых банок Canpack

Иск об оспаривании ареста подала вторая структура Canpack в России по нескольким причинам – например, «Кэн-пак завод упаковки» может быть связана с арестованной компанией через общие договорные обязательства, финансовые операции или владение активами, поэтому арест одной из компаний группы может существенно повлиять на всю деятельность холдинга, пояснила партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.