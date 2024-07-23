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Суд снял арест с актива польского производителя алюминиевых банок Canpack

Спор связан со снижением объема поставок для бывшего производителя пива Heineken в России
Анастасия Ковалева
Freepik

Арбитражный суд Ставропольского края отменил обеспечительные меры против компании «Кэн-пак» – российской торговой «дочки» крупного польского производителя алюминиевых банок Canpack, следует из материалов от 19 июля. Ходатайство об этом тремя днями ранее было подано другой структурой зарубежного холдинга в России – ООО «Кэн-пак завод упаковки».

Иск об оспаривании ареста подала вторая структура Canpack в России по нескольким причинам – например, «Кэн-пак завод упаковки» может быть связана с арестованной компанией через общие договорные обязательства, финансовые операции или владение активами, поэтому арест одной из компаний группы может существенно повлиять на всю деятельность холдинга, пояснила партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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