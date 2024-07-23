«Ростех» сменит руководство Red Wings

У авиакомпании Red Wings сменится управляющий менеджмент и совет директоров, а в дальнейшем появится управляющая компания из периметра госкорпорации «Ростех». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с планами перевозчика. О грядущей смене топ-менеджмента также сообщили источники «Коммерсанта» и РБК.