Перевозки грузов автотранспортом в июне достигли исторического максимума

Перевозки грузов автотранспортом в июне достигли исторического максимумаЭто произошло на фоне роста внутреннего спроса и проблем на железной дороге
Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в России в июне этого года составил 614,9 млн т, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Этот показатель – абсолютный максимум по крайней мере с 2016 г., с которого доступна официальная помесячная статистика по этому виду перевозок.
В годовом выражении объем перевезенных грузов автотранспортом в июне вырос на 9,6%, а за шесть месяцев – на 10% до 3,3 млрд т. Грузооборот в январе – июне составил 186,4 млрд тонно-километров (+8%), следует из статистики.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам