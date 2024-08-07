Перевозки грузов автотранспортом в июне достигли исторического максимума

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в России в июне этого года составил 614,9 млн т, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Этот показатель – абсолютный максимум по крайней мере с 2016 г., с которого доступна официальная помесячная статистика по этому виду перевозок.