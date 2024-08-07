Маркетплейсы могут обязать тщательнее бороться с контрафактом

Маркетплейсы могут обязать тщательнее бороться с контрафактомЭто особенно актуально для недорогих товаров – от наушников и зарядок до фенов, кофе и игрушек
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Письмо с этими предложениями (есть в распоряжении «Ведомостей») ассоциация направила директору департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владиславу Заславскому. Представитель РАТЭК не подтвердил, но и не опроверг подлинность письма. Указанное письмо поступило в Минпромторг и будет рассмотрено в установленном порядке, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.
РАТЭК предлагает установить «единую процедуру реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширить «ответственность информационного посредника (т. е. маркетплейса. – «Ведомости»)» за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Также предлагается регистрировать правообладателей на маркетплейсах «аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», чтобы площадки могли «вести превентивную работу» и не допускать контрафакт.