Маркетплейсы могут обязать тщательнее бороться с контрафактом

РАТЭК предлагает установить «единую процедуру реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширить «ответственность информационного посредника (т. е. маркетплейса. – «Ведомости»)» за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Также предлагается регистрировать правообладателей на маркетплейсах «аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», чтобы площадки могли «вести превентивную работу» и не допускать контрафакт.