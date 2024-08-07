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Маркетплейсы могут обязать тщательнее бороться с контрафактом

Это особенно актуально для недорогих товаров – от наушников и зарядок до фенов, кофе и игрушек
Лиана Липанова
Анастасия Ковалева
Борьбу с контрафактом на маркетплейсах некоторые продавцы уже начали использовать как инструмент выдавливания конкурентов/ Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Письмо с этими предложениями (есть в распоряжении «Ведомостей») ассоциация направила директору департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владиславу Заславскому. Представитель РАТЭК не подтвердил, но и не опроверг подлинность письма. Указанное письмо поступило в Минпромторг и будет рассмотрено в установленном порядке, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.

РАТЭК предлагает установить «единую процедуру реагирования» маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширить «ответственность информационного посредника (т. е. маркетплейса. – «Ведомости»)» за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы блокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Также предлагается регистрировать правообладателей на маркетплейсах «аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности», чтобы площадки могли «вести превентивную работу» и не допускать контрафакт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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