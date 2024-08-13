Единый бизнес маркетплейсов предлагается разделить по видам деятельности

Единый бизнес маркетплейсов предлагается разделить по видам деятельностиНо пока вероятность воплощения этой идеи в законе невысока
Бизнесы маркетплейсов могут раздробить на отдельные компании, отделив онлайн-площадки, операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), логистические сервисы и т. д. Такая идея обсуждается в рабочей группе по разработке законопроекта, который должен будет регулировать отрасль онлайн-торговли. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель рабочей группы, депутат Госдумы от ЛДПР, зампредседателя комитета по информполитике Андрей Свинцов. Маркетплейсы – это только «электронные полки», а логистикой, ПВЗ и другими видами деятельности должны заниматься отдельные компании, пояснил он.
Свинцов уточнил, что пункт о разделении бизнеса маркетплейсов планируется добавить в обновленную версию законопроекта, которая осенью будет внесена в Госдуму. По его словам, он разрабатывал законопроект больше 10 месяцев вместе с рабочей группой, куда вошли представители крупнейших маркетплейсов, селлеров, владельцев ПВЗ и профильных ассоциаций.