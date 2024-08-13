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Единый бизнес маркетплейсов предлагается разделить по видам деятельности

Но пока вероятность воплощения этой идеи в законе невысока
Лиана Липанова
Число законопроектов о том, как регулировать захватывающие рынок маркетплейсы, множится/ Максим Стулов / Ведомости

Бизнесы маркетплейсов могут раздробить на отдельные компании, отделив онлайн-площадки, операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), логистические сервисы и т. д. Такая идея обсуждается в рабочей группе по разработке законопроекта, который должен будет регулировать отрасль онлайн-торговли. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель рабочей группы, депутат Госдумы от ЛДПР, зампредседателя комитета по информполитике Андрей Свинцов. Маркетплейсы – это только «электронные полки», а логистикой, ПВЗ и другими видами деятельности должны заниматься отдельные компании, пояснил он.

Свинцов уточнил, что пункт о разделении бизнеса маркетплейсов планируется добавить в обновленную версию законопроекта, которая осенью будет внесена в Госдуму. По его словам, он разрабатывал законопроект больше 10 месяцев вместе с рабочей группой, куда вошли представители крупнейших маркетплейсов, селлеров, владельцев ПВЗ и профильных ассоциаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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