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В России началась массовая скупка кофемашин

Капельные аппараты уступают профессиональным автоматическим и капсульным
Анна Устинова
Россия постепенно становится не только чайной, но и кофейной страной/ Сергей Пятаков / РИА Новости

За первое полугодие 2024 г. в России купили 1,1 млн кофемашин, что на треть (35%) больше, чем в январе – июне 2023 г., следует из статистики «М.видео-Эльдорадо», предоставленной «Ведомостям». Тенденцию подтвердили в дистрибуторе diHouse и аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных).

За первые шесть месяцев 2024 г. ритейлеры продали кофемашин на сумму в 15,9 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из данных «М.видео-Эльдорадо». Средняя цена выросла примерно на 10% относительно 2023 г. и составила около 40 000 руб., говорится в статистике дистрибутора diHouse. Ценник действительно увеличился более чем на 10%, подтвердил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. По данным компании, если в июне 2023 г. средняя цена кофейного аппарата составляла 13 900 руб., то в июне 2024 г. – уже 15 400 руб. Средний чек увеличился на 11% до 19 760 руб., по подсчетам аналитиков «Чек индекса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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