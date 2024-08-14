В России началась массовая скупка кофемашин

За первые шесть месяцев 2024 г. ритейлеры продали кофемашин на сумму в 15,9 млрд руб., это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из данных «М.видео-Эльдорадо». Средняя цена выросла примерно на 10% относительно 2023 г. и составила около 40 000 руб., говорится в статистике дистрибутора diHouse. Ценник действительно увеличился более чем на 10%, подтвердил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. По данным компании, если в июне 2023 г. средняя цена кофейного аппарата составляла 13 900 руб., то в июне 2024 г. – уже 15 400 руб. Средний чек увеличился на 11% до 19 760 руб., по подсчетам аналитиков «Чек индекса».