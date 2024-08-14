Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Владислав Бакальчук попросил VK не отдавать паблики Wildberries «третьим лицам»

Но не ясно, следует ли считать паблики имуществом, подлежащим разделу при разводе
Лиана Липанова
Развод и раздел имущества совладельцев Wildberries станет крайне интересным случаем для юристов/ Евгений Разумный / Ведомости

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз») 12 августа отправил письмо-предупреждение VK с требованием «не допускать передачу прав» на сообщества в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники» «третьим лицам». Письмо есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили Бакальчук и юридическая компания IQ Technology, представляющая его интересы.

Письмо отправлено генеральному директору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной. Бакальчуку стало известно «о намерении передать права администрирования сообществ в социальных сетях vk.com, ok.ru» в пользу совместной компании ООО «РВБ» и «иных третьих лиц», говорится в письме. Указывается, что имущественные права на «указанные активы» принадлежат в том числе и Бакальчуку – «как приобретенные в составе совместно нажитого имущества» с Татьяной Бакальчук (подавшая на развод супруга Владислава Бакальчука владеет 99% Wildberries). Согласия на подобные сделки Владислав Бакальчук не давал, общего собрания участников ООО «Вайлдберриз» об одобрении сделок не было.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных