Владислав Бакальчук попросил VK не отдавать паблики Wildberries «третьим лицам»Но не ясно, следует ли считать паблики имуществом, подлежащим разделу при разводе
Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО «Вайлдберриз») 12 августа отправил письмо-предупреждение VK с требованием «не допускать передачу прав» на сообщества в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники» «третьим лицам». Письмо есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили Бакальчук и юридическая компания IQ Technology, представляющая его интересы.
Письмо отправлено генеральному директору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной. Бакальчуку стало известно «о намерении передать права администрирования сообществ в социальных сетях vk.com, ok.ru» в пользу совместной компании ООО «РВБ» и «иных третьих лиц», говорится в письме. Указывается, что имущественные права на «указанные активы» принадлежат в том числе и Бакальчуку – «как приобретенные в составе совместно нажитого имущества» с Татьяной Бакальчук (подавшая на развод супруга Владислава Бакальчука владеет 99% Wildberries). Согласия на подобные сделки Владислав Бакальчук не давал, общего собрания участников ООО «Вайлдберриз» об одобрении сделок не было.