Владислав Бакальчук попросил VK не отдавать паблики Wildberries «третьим лицам»

Письмо отправлено генеральному директору ООО «Управляющая компания ВК» Елене Багудиной. Бакальчуку стало известно «о намерении передать права администрирования сообществ в социальных сетях vk.com, ok.ru» в пользу совместной компании ООО «РВБ» и «иных третьих лиц», говорится в письме. Указывается, что имущественные права на «указанные активы» принадлежат в том числе и Бакальчуку – «как приобретенные в составе совместно нажитого имущества» с Татьяной Бакальчук (подавшая на развод супруга Владислава Бакальчука владеет 99% Wildberries). Согласия на подобные сделки Владислав Бакальчук не давал, общего собрания участников ООО «Вайлдберриз» об одобрении сделок не было.