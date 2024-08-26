Продавцы канцелярии пожаловались в правительство на маркетплейсы

Ассоциация канцелярского рынка (АКР) в конце июня направила письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина, где рассказала о кризисе в секторе офлайн-торговли канцелярией из-за маркетплейсов. «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность которого подтвердил представитель АКР.