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В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси

Это может упростить оформление ДТП, выписку путевых листов и техосмотры
Денис Ильюшенков
Правительство изучит, можно ли использовать цифровизацию для контроля над водителями такси/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития и Минтранс разрабатывают предложения по запуску экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере таксомоторных перевозок легковыми такси. Об этом «Ведомостям» рассказали представители этих органов власти.

Новый эксперимент будет включать ряд новаций и технических решений, которые будут проходить апробацию в реальной жизни, сказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. В частности, в рамках ЭПР предлагается осуществить тестирование сервиса доверенного цифрового контура для обмена транспортными документами, онлайн-урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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