В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси

Новый эксперимент будет включать ряд новаций и технических решений, которые будут проходить апробацию в реальной жизни, сказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. В частности, в рамках ЭПР предлагается осуществить тестирование сервиса доверенного цифрового контура для обмена транспортными документами, онлайн-урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО, уточнил он.