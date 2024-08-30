В России могут запустить экспериментальный правовой режим для такси

В России могут запустить экспериментальный правовой режим для таксиЭто может упростить оформление ДТП, выписку путевых листов и техосмотры
Минэкономразвития и Минтранс разрабатывают предложения по запуску экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере таксомоторных перевозок легковыми такси. Об этом «Ведомостям» рассказали представители этих органов власти.
Новый эксперимент будет включать ряд новаций и технических решений, которые будут проходить апробацию в реальной жизни, сказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. В частности, в рамках ЭПР предлагается осуществить тестирование сервиса доверенного цифрового контура для обмена транспортными документами, онлайн-урегулирования споров и убытков в рамках ОСАГО, уточнил он.
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