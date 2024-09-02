Выпуск грузовых вагонов в ближайшие годы пойдет на спад

Российские вагоностроители в 2024 г. выпустят около 72 000 шт. грузового подвижного состава, что на 13% больше, чем в 2023 г. Об этом говорится в обзоре рынка вагоностроения «Уралвагонзавода» (УВЗ), с которым ознакомились «Ведомости». Ожидаемый объем производства станет максимальным за последние пять лет и является предельно возможным для отрасли в ее текущем состоянии, следует из документа.