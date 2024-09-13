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Nordgold вложит более 30 млрд рублей в добычу цинка в Якутии

Реализацию проекта осложняют удаленность от инфраструктуры, суровый климат и санкции
Георгий Бичашвили
Реализация проекта запланирована на 2026–2030 гг./ t.me/nordgold_plc

Инвестиции золотодобывающей компании Nordgold семьи бизнесмена Алексея Мордашова в цинковое месторождение «Сардана» составят 31,3 млрд руб. до 2030 г. Такая оценка приводится в плане комплексного развития горнорудной провинции на северо-востоке Республики Саха (Якутия) в 2024–2035 гг. «Ведомости» ознакомились с документом.

Месторождение «Сардана» (в переводе с якутского «лилия») занимает площадь 6,1 кв. км и расположено в труднодоступном районе республики – Усть-Янском. Его балансовые запасы составляют 1,9 млн т цинка, прогнозные – более 2,2 млн т. В 2024 г. Nordgold купила компанию «Якутский газоперерабатывающий комплекс», которая владеет двумя лицензиями на участки недр в этом районе. Так Nordgold получила право на добычу полиметаллических руд на месторождении «Сардана», а также свинцово-цинковых руд и серебра в пределах одноименного рудного узла. Сумма сделки не раскрывалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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