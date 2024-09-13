Nordgold вложит более 30 млрд рублей в добычу цинка в Якутии

Месторождение «Сардана» (в переводе с якутского «лилия») занимает площадь 6,1 кв. км и расположено в труднодоступном районе республики – Усть-Янском. Его балансовые запасы составляют 1,9 млн т цинка, прогнозные – более 2,2 млн т. В 2024 г. Nordgold купила компанию «Якутский газоперерабатывающий комплекс», которая владеет двумя лицензиями на участки недр в этом районе. Так Nordgold получила право на добычу полиметаллических руд на месторождении «Сардана», а также свинцово-цинковых руд и серебра в пределах одноименного рудного узла. Сумма сделки не раскрывалась.