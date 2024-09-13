Nordgold вложит более 30 млрд рублей в добычу цинка в Якутии

Nordgold вложит более 30 млрд рублей в добычу цинка в ЯкутииРеализацию проекта осложняют удаленность от инфраструктуры, суровый климат и санкции
Инвестиции золотодобывающей компании Nordgold семьи бизнесмена Алексея Мордашова в цинковое месторождение «Сардана» составят 31,3 млрд руб. до 2030 г. Такая оценка приводится в плане комплексного развития горнорудной провинции на северо-востоке Республики Саха (Якутия) в 2024–2035 гг. «Ведомости» ознакомились с документом.
Месторождение «Сардана» (в переводе с якутского «лилия») занимает площадь 6,1 кв. км и расположено в труднодоступном районе республики – Усть-Янском. Его балансовые запасы составляют 1,9 млн т цинка, прогнозные – более 2,2 млн т. В 2024 г. Nordgold купила компанию «Якутский газоперерабатывающий комплекс», которая владеет двумя лицензиями на участки недр в этом районе. Так Nordgold получила право на добычу полиметаллических руд на месторождении «Сардана», а также свинцово-цинковых руд и серебра в пределах одноименного рудного узла. Сумма сделки не раскрывалась.