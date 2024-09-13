ОПЕК+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти

ОПЕК+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефтиЭффективность сделки с точки зрения влияния на цену сырья снижается
Добыча нефти странами соглашения ОПЕК+ в августе 2024 г. составила 34,56 млн барр./сутки, что на 850 000 барр./сутки превышает плановый уровень. Об этом сообщается в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 12 сентября. Августовский объем добычи участников соглашения оказался на 140 000 барр./сутки ниже уровня июля.
Плановый объем добычи включает установленные для участников соглашения квоты, а также дополнительные добровольные обязательства по снижению добычи, которые взяли на себя отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. Исключения сделаны для Ирана, Ливии и Венесуэлы – у них нет квот в рамках соглашения ОПЕК+.
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