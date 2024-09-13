ОПЕК+ все сильнее отклоняется от плановых показателей добычи нефти

Плановый объем добычи включает установленные для участников соглашения квоты, а также дополнительные добровольные обязательства по снижению добычи, которые взяли на себя отдельные страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. Исключения сделаны для Ирана, Ливии и Венесуэлы – у них нет квот в рамках соглашения ОПЕК+.