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В России началась скупка соковыжималок

Эксперты связывают это с удорожанием готовых соков и газировок и переходом потребителей на ЗОЖ
Анна Устинова
Freepik

Всего за первые восемь месяцев 2024 г. в России купили 330 000 соковыжималок на 1,7 млрд руб., говорится в статистике ритейлера «М.видео-Эльдорадо». Это на 11% больше в штучном и на 14% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика ритейлера подтверждается подсчетами интернет-магазина «Холодильник.ру»: за восемь месяцев 2024 г. реализовано 325 000 соковыжималок, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В денежном выражении продажи поднялись на 13% до 1,7 млрд руб. Рост среднего чека на соковыжималки за восемь месяцев 2024 г. к аналогичному периоду 2023 г. вырос незначительно – до 2,3%, следует из статистики «Холодильник.ру». Средняя цена на соковыжималки по сравнению с прошлым годом практически не изменилась и составила 5200 руб., соглашаются в «М.видео-Эльдорадо». Напротив, по подсчетам аналитического центра «Чек индекс» «Платформы ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных), средний чек оказался на 12% выше уровня прошлого года и достиг 4575 руб.

В натуральном выражении рост обеспечивался за счет цитрусовых соковыжималок с ценой от 2000 до 4000 руб., замечает коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. В денежном выражении превалировали продажи шнековых соковыжималок с ценой от 6000 до 8000 руб. В основном пользователи приобретали соковыжималки на маркетплейсах, знает Погудалов. Его слова подтверждаются статистикой аналитической компании Gfk за январь – июль 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»), онлайн-продажи соковыжималок и цитрус-прессов выросли в штуках и деньгах на 27% до 190 000 шт. и 912,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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