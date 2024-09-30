Группа UMG планирует построить завод для сборки китайских тракторов в России

Сейчас UMG выпускает строительно-дорожную и специальную технику на собственных предприятиях «Эксмаш», «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал» и «Челябинские строительно-дорожные машины». На Брянском тракторном заводе (БТЗ), входящем в группу, производят колесные и гусеничные тракторы. Об интересе группы к расширению модельного ряда за счет китайских универсально-пропашных (для обработки земли после пашни и обслуживания посевов) тракторов «Ведомостям» ранее говорил источник, знакомый с планами компании.