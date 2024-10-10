«Росхим» приобрел на аукционах два крупных предприятия за 36 млрд рублей

В собственность «Росхима» перешло 97% акций «Метафракс кемикалс» за 14,7 млрд руб. и 100% акций «Волжского оргсинтеза» за 20,9 млрд руб. Оба актива были проданы «Росхиму» по стартовой стоимости, следует из результатов торгов. В обоих случаях он стал единственным участником торгов. При этом одним из условий продажи обоих активов является расширение производства. В частности, покупатель «Волжского оргсинтеза» обязан в течение трех лет с момента перехода права собственности модернизировать и расширить действующее производство бутилового ксантогената калия, а также организовать опытно-промышленное производство тиурама (2000 т в год), тиомочевины (до 3000 т в год) и проч.