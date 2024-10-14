В России начнут разливать шотландский виски Glendale

В России начнут разливать шотландский виски GlendaleРазрешение на это получила алкогольная группа Luding Group
Крупная алкогольная компания Luding Group подписала соглашение с шотландской Campbell Mayer на розлив в России виски Glendale. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Luding.
По его словам, наладить выпуск этого напитка планируется до конца года на Коломенском винно-коньячном заводе (КВКЗ), расположенном в Московской области. Собеседник подчеркнул, что до этого он разливался «исключительно в Шотландии».
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