Haval увеличит мощность завода в Туле на треть

Haval увеличит мощность завода в Туле на третьКомпания активно расширяет модельную линейку в России
Китайская Haval до конца 2024 г. завершит модернизацию своего автозавода в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Об этом журналистам рассказал 24 октября исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Андрей Акифьев. Производственная мощность предприятия будет расширена с нынешних 150 000 автомобилей в год до 200 000 единиц.
Инвестиции в проект, запущенный ранее в этом году, топ-менеджер не раскрыл. «Любой завод имеет определенные ограничения на разных этапах сборки. Компания занялась расшивкой этих узких мест – в частности, мы расширили покрасочный цех и увеличили количество роботов по всей нитке конвейера», – пояснил он.
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