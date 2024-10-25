Haval увеличит мощность завода в Туле на треть

Китайская Haval до конца 2024 г. завершит модернизацию своего автозавода в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Об этом журналистам рассказал 24 октября исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Андрей Акифьев. Производственная мощность предприятия будет расширена с нынешних 150 000 автомобилей в год до 200 000 единиц.