Россия резко увеличила импорт глинозема из Китая

Россия резко увеличила импорт глинозема из КитаяUC Rusal решает проблему с сырьем для выпуска алюминия за счет его покупки за рубежом
Импорт глинозема (полуфабрикат для производства металла) из Китая в Россию в январе – сентябре 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении до 1,2 млн т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости».
В сентябре поставки увеличились в 1,6 раза к показателю сентября прошлого года до 123 100 т.
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