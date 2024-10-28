Россия резко увеличила импорт глинозема из Китая

Импорт глинозема (полуфабрикат для производства металла) из Китая в Россию в январе – сентябре 2024 г. вырос на 43% в годовом выражении до 1,2 млн т. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости».