Власти Приморского края просят отсрочить на год маркировку рыбных консервов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг России с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 г. Об этом говорится в письме от середины сентября, с которым ознакомились «Ведомости». Его получение подтвердили в Минпромторге.