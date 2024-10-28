Власти Приморского края просят отсрочить на год маркировку рыбных консервов

Власти Приморского края просят отсрочить на год маркировку рыбных консервовУчастники рынка опасаются роста отпускных цен на эту продукцию
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг России с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 г. Об этом говорится в письме от середины сентября, с которым ознакомились «Ведомости». Его получение подтвердили в Минпромторге.
«По мнению бизнес-сообщества, до введения требования по маркировке консервов необходимо оценить результаты маркировки икры, в том числе влияние на формирование рыночной стоимости икры и ее доступности на внутреннем рынке», – пишет министр природных ресурсов краевого министерства Константин Степанов. Чиновник также подчеркивает, что рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны.