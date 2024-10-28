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Власти Приморского края просят отсрочить на год маркировку рыбных консервов

Участники рынка опасаются роста отпускных цен на эту продукцию
Анастасия Ковалева
В Приморье опасаются, что маркировка рыбных деликатесов скажется на их стоимости/ Ведомости

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края обратилось в Минпромторг России с просьбой перенести обязательное требование по маркировке консервов из рыбы и морепродуктов на год – до 1 декабря 2025 г. Об этом говорится в письме от середины сентября, с которым ознакомились «Ведомости». Его получение подтвердили в Минпромторге.

«По мнению бизнес-сообщества, до введения требования по маркировке консервов необходимо оценить результаты маркировки икры, в том числе влияние на формирование рыночной стоимости икры и ее доступности на внутреннем рынке», – пишет министр природных ресурсов краевого министерства Константин Степанов. Чиновник также подчеркивает, что рыбные консервы являются значимым продуктом для обеспечения продовольственной безопасности страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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