Фармкомпании заплатят 1,5 млрд рублей за оборот защищенных патентом дженериков

Фармкомпании заплатят 1,5 млрд рублей за оборот защищенных патентом дженериковПредписание ФАС может породить новый тренд у оригинаторов: обращаться за защитой патентных прав в антимонопольную службу, а потом в суд
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармкомпании «Акрихин» и «Аксельфарм» нарушившими ст. 14.5 закона о защите конкуренции и предписала им вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. В такую сумму оценивается незаконно полученный доход за ввод в оборот дженериков препаратов фордиглиф и руксолитиниб, оригиналы которых защищены патентами до 2028 г., следует из решения службы.
В частности, «Аксельфарм» ввела в оборот руксолитиниб, который применяют при миелофиброзе и других заболеваниях костного мозга. Оригинальный препарат под брендом «Джакави» выпускает швейцарская компания Novartis. Согласно предписанию ФАС, «Аксельфарм» должна вернуть в бюджет 960,8 млн руб. «Ведомости» направили запросы в «Аксельфарм» и Novartis.
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