Фармкомпании заплатят 1,5 млрд рублей за оборот защищенных патентом дженериков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармкомпании «Акрихин» и «Аксельфарм» нарушившими ст. 14.5 закона о защите конкуренции и предписала им вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. В такую сумму оценивается незаконно полученный доход за ввод в оборот дженериков препаратов фордиглиф и руксолитиниб, оригиналы которых защищены патентами до 2028 г., следует из решения службы.