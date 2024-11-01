Grow Food в 2024 году начнет работать в Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде

Grow Food в 2024 году начнет работать в Воронеже, Казани и Нижнем НовгородеРасширение присутствия компании в регионах связано с ростом спроса на готовые рационы питания
Сервис доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд Grow Food, присутствующий сегодня в Москве и Санкт-Петербурге, до конца 2024 г. начнет работать в Воронеже, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. Для расширения присутствия в регионах компания планирует использовать «минимальные стартовые бюджеты», добавил собеседник, не раскрывая объема вложений.
До конца следующего года Grow Food, по его словам, планирует выйти еще «как минимум в 10 регионов» страны. Какие именно, он не уточнил.
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