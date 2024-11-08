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Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет

Этому способствует активная урбанизация и развитие в стране мощных агрохолдингов
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Виталий Тимкив / РИА Новости

Доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) по итогам 2023 г. составила 25% в общем объеме выпуска сельхозпродукции в России, что является минимальным показателем как минимум с 2002 г. К таким выводам пришли аналитики аудиторской компании Б1 в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».

Доля ЛПХ в общей структуре производства сельскохозяйственных товаров с 2002 по 2023 г. сократилась с 53 до 25% и составила в денежном выражении по итогам прошлого года 2,1 трлн руб., следует из данных Б1. При этом доли крупных сельхозорганизаций (СХО) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) за тот же период выросли на 17 и 10 п. п. соответственно и достигли 60,7% и 14,3%. В деньгах они выпустили продукции в 2023 г. на 5,1 трлн и 1,2 трлн руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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