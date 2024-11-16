Бритвой по мечтам: как основатель Gillette заработал миллиарды

За первый год предприниматели реализовали лишь 51 станок и 168 лезвий. Не получив прибыли, Жиллетт вернулся к прежней работе и стал снова продавать пробки Уильяма Пейнтера в Seal. Также изобретатель продолжал писать философские труды. По иронии судьбы, его книги покупали еще хуже, чем лезвия. В одной из своих работ он мечтал о том, что американцы освободятся от рекламы. Но после медленного запуска собственного бизнеса он решил поступиться принципами. Не менее 25 центов с продажи каждого станка компания потратила на рекламные сообщения. В американской прессе все чаще появлялись статьи про преимущества нового способа бритья. Промо-тексты выходили под простыми заголовками: «Мы предлагаем новую бритву» (слоган «Лучше для мужчины нет» придумали только в 1980-е гг). И это сработало: продажи выросли.