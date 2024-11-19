В России вырос спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники

Спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники в 2024 г. вырос от 40 до 100% год к году, следует из данных опрошенных «Ведомостями» сервисов бронирования. Число бронирований через OneTwoTrip увеличилось в 2 раза в сравнении с 2023 г., на сервисах МТС Travel и платформе Bronevik.com (был приобретен МТС в июле 2022 г.) – на 91% год к году. Данные совместного опроса «Суточно.ру» и финтехкомпании «ЮMoney» (есть у «Ведомостей») свидетельствуют о росте на 40% год к году.