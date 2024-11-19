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В России вырос спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники

Этот сектор активно развивается в последние годы
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Freepik

Спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники в 2024 г. вырос от 40 до 100% год к году, следует из данных опрошенных «Ведомостями» сервисов бронирования. Число бронирований через OneTwoTrip увеличилось в 2 раза в сравнении с 2023 г., на сервисах МТС Travel и платформе Bronevik.com (был приобретен МТС в июле 2022 г.) – на 91% год к году. Данные совместного опроса «Суточно.ру» и финтехкомпании «ЮMoney» (есть у «Ведомостей») свидетельствуют о росте на 40% год к году.

Во всех случаях агрегаторы сравнивали количество бронирований загородных домов в период с 30 декабря по 8 января 2024/25 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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