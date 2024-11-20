Производители говядины подняли отпускные цены до максимума за три года

Производители говядины подняли отпускные цены до максимума за три годаНо стоимость мяса на полках магазинов пока относительно стабильна
С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 руб. за 1 кг, или на 22%, следует из статистики Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которой ознакомились «Ведомости». Это максимум как минимум с 2021 г. Отпускная цена говядины для мясоперерабатывающих предприятий достигла 700 руб./кг на 46-й неделе (с 11 по 17 ноября) этого года, следует из данных союза. При этом на 47-й неделе (18–24 ноября) она может вырасти до 720 руб./кг, следует из материалов НСМ.
Для сравнения: на 46-й неделе 2023 г. производители реализовывали говядину за 566 руб./кг, за аналогичный период 2022 и 2021 гг. – 520 и 516 руб./кг соответственно. В целом за прошедшие три года стоимость говядины не поднималась выше 630 руб./кг (такой показатель был зафиксирован на 11-й неделе 2022 г.). Более ранние данные в отчете не представлены.
При этом для ритейла стоимость говядины выросла меньше, чем для предприятий мясопереработки, сказал «Ведомостям» источник в одной из сетевых компаний розничной торговли. Рост средней цены производителей с начала года по 17 ноября, по его словам, составил в среднем 13%. С 44-й на 46-ю неделю 2024 г. средневзвешенная отпускная цена для ритейла увеличилась на 5,2%, добавил он. Поставщики продукции из говядины, по его словам, связывают подорожание с ростом отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. По его словам, рост цен у крупнейшего импортера вызвал «цепную реакцию» и на российском рынке.