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Производители говядины подняли отпускные цены до максимума за три года

Но стоимость мяса на полках магазинов пока относительно стабильна
Анастасия Ковалева
Алексей Орлов / Ведомости

С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 до 700 руб. за 1 кг, или на 22%, следует из статистики Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которой ознакомились «Ведомости». Это максимум как минимум с 2021 г. Отпускная цена говядины для мясоперерабатывающих предприятий достигла 700 руб./кг на 46-й неделе (с 11 по 17 ноября) этого года, следует из данных союза. При этом на 47-й неделе (18–24 ноября) она может вырасти до 720 руб./кг, следует из материалов НСМ.

Для сравнения: на 46-й неделе 2023 г. производители реализовывали говядину за 566 руб./кг, за аналогичный период 2022 и 2021 гг. – 520 и 516 руб./кг соответственно. В целом за прошедшие три года стоимость говядины не поднималась выше 630 руб./кг (такой показатель был зафиксирован на 11-й неделе 2022 г.). Более ранние данные в отчете не представлены.

При этом для ритейла стоимость говядины выросла меньше, чем для предприятий мясопереработки, сказал «Ведомостям» источник в одной из сетевых компаний розничной торговли. Рост средней цены производителей с начала года по 17 ноября, по его словам, составил в среднем 13%. С 44-й на 46-ю неделю 2024 г. средневзвешенная отпускная цена для ритейла увеличилась на 5,2%, добавил он. Поставщики продукции из говядины, по его словам, связывают подорожание с ростом отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. По его словам, рост цен у крупнейшего импортера вызвал «цепную реакцию» и на российском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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