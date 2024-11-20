Производители говядины подняли отпускные цены до максимума за три года

При этом для ритейла стоимость говядины выросла меньше, чем для предприятий мясопереработки, сказал «Ведомостям» источник в одной из сетевых компаний розничной торговли. Рост средней цены производителей с начала года по 17 ноября, по его словам, составил в среднем 13%. С 44-й на 46-ю неделю 2024 г. средневзвешенная отпускная цена для ритейла увеличилась на 5,2%, добавил он. Поставщики продукции из говядины, по его словам, связывают подорожание с ростом отпускных цен на белорусских заводах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. По его словам, рост цен у крупнейшего импортера вызвал «цепную реакцию» и на российском рынке.