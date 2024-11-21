Супруга главы Федерации прыжков в воду вложилась в клиники превентивной медицины

Супруга главы Федерации прыжков в воду вложилась в клиники превентивной медициныНо рынок таких услуг только формируется, а предложение уже превышает спрос
Группа «Медфрендс» в сентябре открыла первую клинику превентивной медицины (ориентирована на предотвращение заболеваний) площадью 700 кв. м в районе ст. м. «Нагатинская» в Москве. Об этом рассказала «Ведомостям» владелец бизнеса Александра Пантелеймонова. В 2025 г., по ее словам, компания запустит еще два медцентра.
Объем инвестиций в проект она не назвала. Гендиректор Центральной поликлиники на Ленинградке (ранее Центральная поликлиника Литфонда) Мария Коломенцева оценивает объем инвестиций с учетом премиального ремонта и оснащения в 70–120 млн руб.
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