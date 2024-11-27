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Правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на уголь

Для нее будут использоваться в том числе данные сырьевой биржи СПбМТСБ
Василий Милькин
При расчете НДПИ будут использовать котировки в российских портах/ Андрей Гордеев / Ведомости

Методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков будет учитывать данные по экспортным ценам от агентства Argus и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Соответствующий приказ ФАС по итогам согласования с Минфином и Минэнерго был утвержден 15 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом.

Новый порядок расчета НДПИ при добыче угля должен заработать с 1 января 2025 г. Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса (НК), при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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