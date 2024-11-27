Правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на уголь

Правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на угольДля нее будут использоваться в том числе данные сырьевой биржи СПбМТСБ
Методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков будет учитывать данные по экспортным ценам от агентства Argus и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Соответствующий приказ ФАС по итогам согласования с Минфином и Минэнерго был утвержден 15 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом.
Новый порядок расчета НДПИ при добыче угля должен заработать с 1 января 2025 г. Сейчас, согласно действующим положениям Налогового кодекса (НК), при расчете НДПИ используется адвалорная (твердая) ставка для разных видов углей, умноженная на коэффициент-дефлятор, который меняется ежеквартально.
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