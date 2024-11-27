Правительство согласовало методику расчета надбавок к НДПИ на уголь

Методика расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольщиков будет учитывать данные по экспортным ценам от агентства Argus и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Соответствующий приказ ФАС по итогам согласования с Минфином и Минэнерго был утвержден 15 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом.