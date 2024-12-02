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Развитие рынка газомоторного топлива до 2035 года оценили в 240 млрд рублей

Государство хочет кратно увеличить объемы потребления газа для заправки автомобилей
Денис Ильюшенков
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Финансирование ключевых мероприятий в рамках готовящейся «Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 г.» в части автотранспорта может обойтись примерно в 237 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с ходом подготовки документа. Эта сумма, по их словам, включает средства из бюджетных и внебюджетных источников.

Большая ее часть придется на субсидии производителям газомоторной техники и развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) – на эти цели необходимо 136 млрд и 53 млрд руб. соответственно, говорят собеседники. Еще 31 млрд руб. – субсидии на закупку газомоторных автобусов для регионов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Кроме того, 13 млрд руб. до 2035 г. необходимо вложить в развитие сети криоАЗС для заправок техники на сжиженном природном газе (СПГ) и 4 млрд руб. – в НИОКР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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