Развитие рынка газомоторного топлива до 2035 года оценили в 240 млрд рублей

Большая ее часть придется на субсидии производителям газомоторной техники и развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) – на эти цели необходимо 136 млрд и 53 млрд руб. соответственно, говорят собеседники. Еще 31 млрд руб. – субсидии на закупку газомоторных автобусов для регионов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Кроме того, 13 млрд руб. до 2035 г. необходимо вложить в развитие сети криоАЗС для заправок техники на сжиженном природном газе (СПГ) и 4 млрд руб. – в НИОКР.