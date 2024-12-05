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«Домодедово» переходит на российский софт

Его операционной деятельностью будет управлять отечественное ПО от компании IPG
Анна Устинова
В 2025 г. российские аэропорты должны перейти на отечественный софт
В 2025 г. российские аэропорты должны перейти на отечественный софт / Андрей Гордеев / Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» меняет базу данных операционной деятельности аэропорта (AODB; Airport Operational Database) с английской Ultra Electronics на российскую от компании IPG. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аэропорта и подтвердил представитель IPG.

AODB представляет собой информационный справочник любого аэропорта, в котором хранятся сведения для планирования и управления расписанием полетов, диспетчеризации взлетов и посадок. Система также является центром сбора данных о загрузке рейса по пассажирам, багажу, почте, грузу и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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