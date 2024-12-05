«Домодедово» переходит на российский софт

«Домодедово» переходит на российский софтЕго операционной деятельностью будет управлять отечественное ПО от компании IPG
Московский аэропорт «Домодедово» меняет базу данных операционной деятельности аэропорта (AODB; Airport Operational Database) с английской Ultra Electronics на российскую от компании IPG. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аэропорта и подтвердил представитель IPG.
AODB представляет собой информационный справочник любого аэропорта, в котором хранятся сведения для планирования и управления расписанием полетов, диспетчеризации взлетов и посадок. Система также является центром сбора данных о загрузке рейса по пассажирам, багажу, почте, грузу и проч.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам