«Домодедово» переходит на российский софт

AODB представляет собой информационный справочник любого аэропорта, в котором хранятся сведения для планирования и управления расписанием полетов, диспетчеризации взлетов и посадок. Система также является центром сбора данных о загрузке рейса по пассажирам, багажу, почте, грузу и проч.