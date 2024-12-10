Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спад

Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спадНо большого снижения рынка не произойдет из-за баланса факторов
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. Такое развитие событий предусматривает базовый (основной) сценарий, представленный аналитическим агентством «Автостат» на конференции 9 декабря.
Негативный сценарий предполагает снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц. Для сравнения: итог 2024 г. в полтора раза превысит показатель 2023 г.
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