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Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спад

Но большого снижения рынка не произойдет из-за баланса факторов
Денис Ильюшенков
На подарки в виде низкой инфляции и доступных автокредитов потенциальным покупателям автомобилей рассчитывать не стоит, полагают эксперты
На подарки в виде низкой инфляции и доступных автокредитов потенциальным покупателям автомобилей рассчитывать не стоит, полагают эксперты / Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. снизятся на 10% к предыдущему году до 1,43 млн шт. Такое развитие событий предусматривает базовый (основной) сценарий, представленный аналитическим агентством «Автостат» на конференции 9 декабря.

Негативный сценарий предполагает снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц. Для сравнения: итог 2024 г. в полтора раза превысит показатель 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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