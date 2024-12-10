Продажи автомобилей в следующем году пойдут на спад

Негативный сценарий предполагает снижение рынка на 20% год к году до 1,27 млн машин. В оптимистичном – продажи останутся на уровне текущего года и составят около 1,59 млн единиц. Для сравнения: итог 2024 г. в полтора раза превысит показатель 2023 г.