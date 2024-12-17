Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателей

ФОСТ направило письмо в Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Мегамаркет», Lamoda и «СДЭК-глобал». Авторы письма со ссылкой на исследование Data Insight (декабрь 2024 г.) указывают, что 87% активных российских продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством и дополнительными расходами на логистику. Это приводит к потерям до 16% от оборота продавцов.