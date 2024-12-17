Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателей

Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателейАвторы спорной идеи хотят при обслуживании клиентов отслеживать историю их потребительского поведения
Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) направила письма маркетплейсам с предложением внедрить систему рейтингов. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей». По собственным данным, ФОСТ – относительно небольшая структура, она объединяет около 230 селлеров и около 100 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).
ФОСТ направило письмо в Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет», «Мегамаркет», Lamoda и «СДЭК-глобал». Авторы письма со ссылкой на исследование Data Insight (декабрь 2024 г.) указывают, что 87% активных российских продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством и дополнительными расходами на логистику. Это приводит к потерям до 16% от оборота продавцов.