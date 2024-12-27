Российский рынок товаров для дома и ремонта в 2024 году превысит 8 трлн рублей

Но по итогам 2024 г. наблюдается охлаждение как в строительном секторе, так и на рынке ипотеки. Президент Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии говорил, что объем ввода жилья в 2024 г. составит 105 млн кв. м против 110 млн кв. м в прошлом году (-4,5% год к году). Завершение программы льготной ипотеки и высокие ставки серьезно отразились на объемах выдачи. Согласно оценке Frank RG, в ноябре 2024 г. общая сумма выданных в России ипотечных займов снизилась на 63% в годовом выражении до 277,8 млрд руб. В январе – ноябре выдачи составили 4,7 трлн руб., по итогам года они могут упасть в деньгах примерно на треть в сравнении с 2023 г.