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Российский рынок товаров для дома и ремонта в 2024 году превысит 8 трлн рублей

При этом доля онлайн-продаж продолжает увеличиваться
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем российского DIY-рынка (строительно-отделочные материалы и товары для дома) по итогам 2024 г. составит 8,2 трлн руб., увеличившись в сравнении с 2023 г. на 21%, сообщается в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate.

Похожий прогноз в ноябре приводила Infoline, где ожидают рост рынка на 19% к предыдущему году до 8,1 трлн руб. Продажи DIY-товаров в России в последние годы растут. Этому способствовали высокие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья и развитие ипотечного кредитования в 2021–2023 гг., указывают аналитики IBC Real Estate.

Но по итогам 2024 г. наблюдается охлаждение как в строительном секторе, так и на рынке ипотеки. Президент Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии говорил, что объем ввода жилья в 2024 г. составит 105 млн кв. м против 110 млн кв. м в прошлом году (-4,5% год к году). Завершение программы льготной ипотеки и высокие ставки серьезно отразились на объемах выдачи. Согласно оценке Frank RG, в ноябре 2024 г. общая сумма выданных в России ипотечных займов снизилась на 63% в годовом выражении до 277,8 млрд руб. В январе – ноябре выдачи составили 4,7 трлн руб., по итогам года они могут упасть в деньгах примерно на треть в сравнении с 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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