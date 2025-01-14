В российском аэропорту впервые построят выделенную сотовую сеть

В российском аэропорту впервые построят выделенную сотовую сетьОна нужна для обеспечения безопасной цифровой связи сотрудников
Аэропорт Сочи ищет исполнителя для создания частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии private LTE (pLTE). Соответствующая закупка была размещена 10 января на портале госзакупок.
Аэропорт собирается потратить на частную выделенную сеть LTE 61,5 млн руб. Она нужна для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта, говорится в документации. Эти деньги планируется потратить на создание сети радиодоступа, центра управления, оборудование и волоконно-оптические линии связи или радиорелейные линии. Связь должна появиться на 1500 абонентских устройствах с возможностью расширения до 10 000, среди которых планшеты и терминалы сбора данных на базе операционных систем Windows, Astra Linux, Android и т. д. Сети должны покрывать не менее 95% зоны обслуживания территории заказчика.