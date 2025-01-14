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В российском аэропорту впервые построят выделенную сотовую сеть

Она нужна для обеспечения безопасной цифровой связи сотрудников
Анна Устинова
Сотрудники аэропорта Сочи получат защищенную от вторжения систему связи pLTE
Сотрудники аэропорта Сочи получат защищенную от вторжения систему связи pLTE / Артур Лебедев / РИА Новости

Аэропорт Сочи ищет исполнителя для создания частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа на базе технологии private LTE (pLTE). Соответствующая закупка была размещена 10 января на портале госзакупок.

Аэропорт собирается потратить на частную выделенную сеть LTE 61,5 млн руб. Она нужна для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта, говорится в документации. Эти деньги планируется потратить на создание сети радиодоступа, центра управления, оборудование и волоконно-оптические линии связи или радиорелейные линии. Связь должна появиться на 1500 абонентских устройствах с возможностью расширения до 10 000, среди которых планшеты и терминалы сбора данных на базе операционных систем Windows, Astra Linux, Android и т. д. Сети должны покрывать не менее 95% зоны обслуживания территории заказчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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