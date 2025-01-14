В российском аэропорту впервые построят выделенную сотовую сеть

Аэропорт собирается потратить на частную выделенную сеть LTE 61,5 млн руб. Она нужна для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта, говорится в документации. Эти деньги планируется потратить на создание сети радиодоступа, центра управления, оборудование и волоконно-оптические линии связи или радиорелейные линии. Связь должна появиться на 1500 абонентских устройствах с возможностью расширения до 10 000, среди которых планшеты и терминалы сбора данных на базе операционных систем Windows, Astra Linux, Android и т. д. Сети должны покрывать не менее 95% зоны обслуживания территории заказчика.