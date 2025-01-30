«Руспродсоюз» рекомендовал поставщикам «Светофора» обращаться в суды и ФАС

В последнее время у сети «Светофор» помимо многочисленных джалоб поставщиков, работающих с ней, возникли проблемы с надзорными органами. Так, Роспотребнадзор начал серию внеплановых проверок, по результатам которых выявил многочисленные нарушения санитарных норм. По данным «Известий», они последовали после обращения в правительство депутата Госдумы Сергея Лисовского. Сам парламентарий ранее говорил «Ведомостям», что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки во всех регионах присутствия сети и об их итогах будет известно к середине февраля 2025 г. По итогам проверок по состоянию на 29 января к юрлицам сети только в Москве было подано 12 исков от Роспотребнадзора о приостановке работы магазинов на срок до 90 дней и пять из них уже удовлетворены (см. публикацию от 29 января).