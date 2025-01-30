«Руспродсоюз» рекомендовал поставщикам «Светофора» обращаться в суды и ФАС

«Руспродсоюз» рекомендовал поставщикам «Светофора» обращаться в суды и ФАСОтдельные компании уже отказываются от сотрудничества с ритейлером
Объединение поставщиков и продуктов питания «Руспродсоюз» 30 января 2025 г. опубликовало на своем сайте памятку для поставщиков, работающих с сетью дискаунтеров «Светофор». В рекомендациях, в частности, описано, как получить от ритейлера деньги за поставленный товар и отказаться от возврата нереализованной продукции или расходов на ее утилизацию.
Бизнес продуктовой сети организован так, что она приобретает товары не у поставщиков напрямую, а через посредника – свои логистические центры (ранее ФАС возбуждала дела против подконтрольных «Светофору» компаний «ЕнисейЛогистика», «Парус», «Якутия Ритейл» и др.). На логистических операторов также распространяются нормы закона о торговле, говорится в памятке.
У сети есть набор требований к потенциальным поставщикам, он опубликован на сайте «Светофора». Из них следует, что поставленная продукция оплачивается не сразу или в какой-либо зафиксированный договором срок, а «по мере реализации товара еженедельно, ежемесячно». В них также закреплено обязательство поставщика обеспечить возврат 100% нереализованной продукции. Такие условия противоречат закону о торговле, подчеркивается в памятке «Руспродсоюза».
В законе закреплены предельные сроки оплаты продовольственной продукции поставщику в зависимости от ее срока годности, их нарушение грозит юрлицам штрафом от 1 млн до 5 млн руб. Такой же штраф предусмотрен при включении в договор запрещенных законом условий – например, обязательств по возврату расходов на утилизацию. А обязательство по возврату товара можно отнести к навязыванию невыгодных условий, это тоже карается штрафом – от 2,5 млн до 5 млн руб., говорится в памятке.
«Руспродсоюз» рекомендует поставщикам отстаивать свои законные права через территориальные управления ФАС или обращаться в суд.
Территориальные управления ФАС возбудили пять дел в отношении логистических центров сети «Светофор» из-за нарушений закона о торговле, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. По его словам, в рамках их рассмотрения три компании уже оштрафованы на 1 млн руб. каждая. Сообщения об этих делах ФАС начала публиковать осенью 2024 г. Поводом, как следует из сообщений пресс-службы ведомства, становятся особые условия договоров «Светофора» с поставщиками.
В «Руспродсоюз» регулярно поступают обращения поставщиков по поводу нарушения «Светофором» законодательства о торговле – в частности, о практике возврата товаров и оплаты после его реализации вместо установленных законом сроков отсрочки платежей, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.
Такую практику на рынке связывают исключительно со «Светофором», говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Другие значимые игроки в ритейле, по его словам, к ней не прибегают.
У торговых сетей часто есть возможность сменить поставщика, поэтому последние и соглашаются с условиями торговых сетей, поясняет сговорчивость поставщиков продуктов руководитель проектов «Яковлев и партнеры» Игорь Харитонов. Если попытаться изменить условия договора через суд, то поставщик рискует отношениями с сетью (она просто перестанет брать у него товар), констатирует он. В подобных случаях обычно подключаются антимонопольные органы и по результатам проверок торговые сети смягчают условия сотрудничества, заключает он.
О применяемой «Светофором» схеме работы, как отмечает Бурмистров, известно давно. Поставщики продукции, по его словам, ранее уже обращались в комиссию по применению Кодекса недобросовестных практик, а также жаловались в ФАС. Он называет «большим упущением», что власти только сейчас занялись решением проблем торговой сети.
В последнее время у сети «Светофор» помимо многочисленных джалоб поставщиков, работающих с ней, возникли проблемы с надзорными органами. Так, Роспотребнадзор начал серию внеплановых проверок, по результатам которых выявил многочисленные нарушения санитарных норм. По данным «Известий», они последовали после обращения в правительство депутата Госдумы Сергея Лисовского. Сам парламентарий ранее говорил «Ведомостям», что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки во всех регионах присутствия сети и об их итогах будет известно к середине февраля 2025 г. По итогам проверок по состоянию на 29 января к юрлицам сети только в Москве было подано 12 исков от Роспотребнадзора о приостановке работы магазинов на срок до 90 дней и пять из них уже удовлетворены (см. публикацию от 29 января).
Поставщики уходят
Производитель паштетов под маркой Hame «Хаме фудс» и производитель специй, приправ и пюре под брендом Relish (компания «Релиш»), которые фигурируют в исках Роспотребнадзора к сети «Светофор», отказались от работы с этой сетью, сообщили «Ведомостям» их представители.
«Релиш», по словам юриста компании Маргариты Асюковой, выпустил внутреннее письмо о запрете реализации товаров «Светофору». Она подчеркнула, что «Светофор» до сих пор производит оплату за товары, отгруженные еще в 2023 г., поэтому дальнейшие коммерческие отношения «затруднительны». Представитель «Хаме фудс» сказал, что на данный момент отгрузки в сеть не производятся. Ранее эти компании подавали иски к структурам, связанным со «Светофором», чтобы взыскать долги за поставленный товар, следует из картотеки арбитражных дел. «Релиш» с 2023 г. регулярно обращалась в ФАС, говорит Асюкова.
Но российские суды не всегда встают на сторону поставщика, говорит Асюкова. Например, компания «Планета вкуса» (бренд растительных масел «Ароматы жизни») пытается через Арбитражный суд Москвы добиться оплаты непроданного товара, который «Светофор» попытался вернуть, следует из картотеки. В мае 2024 г. «Планете вкуса» в первой инстанции было отказано, но в декабре 2024 г. кассация (третья судебная инстанция) вернула дело на новое рассмотрение в нижестоящие суды. Ответчиком выступает один из распределительных центров «Светофора» – ООО «Ритейл логистик сервис».
Приостановила работу со «Светофором» также сеть «Реалъ». Ее гендиректор Александр Мышинский 30 января пояснил в эфире РБК-ТВ, что ритейлер не оплатил товар, поставленный еще в марте. «Прошло уже девять месяцев, мы никак не можем получить деньги, поэтому мы поставки туда приостановили», – сказал он.