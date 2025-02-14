Оптовые цены на сельдь снизились на 20% с начала года

Вылов тихоокеанской сельди «на подъеме», подтверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В прошлом году, по его словам, объемы выросли на 14% год к году и превысили 450 000 т. С начала этого года, по данным ВАРПЭ, выловлено уже более 110 000 т – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.