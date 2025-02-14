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Оптовые цены на сельдь снизились на 20% с начала года

Сильнее всего за этот период подорожала треска
Анастасия Ковалева
Михаил Голенков / РИА Новости
Михаил Голенков / РИА Новости

Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 г. снизились на 20% до 120 руб. за 1 кг, следует из обзора подведомственного Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс»). С документом ознакомились «Ведомости». Из него следует, что среди основных видов рыбы, которые добываются на Дальнем Востоке, сельдь подешевела сильнее всего благодаря высоким темпам вылова.

Вылов тихоокеанской сельди «на подъеме», подтверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В прошлом году, по его словам, объемы выросли на 14% год к году и превысили 450 000 т. С начала этого года, по данным ВАРПЭ, выловлено уже более 110 000 т – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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