Оптовые цены на сельдь снизились на 20% с начала года

Оптовые цены на сельдь снизились на 20% с начала годаСильнее всего за этот период подорожала треска
Оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь с 1 января по 9 февраля 2025 г. снизились на 20% до 120 руб. за 1 кг, следует из обзора подведомственного Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс»). С документом ознакомились «Ведомости». Из него следует, что среди основных видов рыбы, которые добываются на Дальнем Востоке, сельдь подешевела сильнее всего благодаря высоким темпам вылова.
Вылов тихоокеанской сельди «на подъеме», подтверждает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В прошлом году, по его словам, объемы выросли на 14% год к году и превысили 450 000 т. С начала этого года, по данным ВАРПЭ, выловлено уже более 110 000 т – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.