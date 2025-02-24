Российские и европейские компании в частном порядке обмениваются активами

Российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами – ценными бумагами и денежными средствами, рассказали «Ведомостям» юристы. Несколько российских юридических фирм и профучастников рынка ценных бумаг стараются организовать такие свопы, в их число входит адвокатское бюро NSP, говорит его юрист Глеб Бойко. Фирмы Stonebridge Legal и BGP Litigation также консультируют клиентов по подобным вопросам, рассказали их партнеры Роман Прудентов и Сергей Гландин соответственно. Известны такие примеры и глобальному партнеру международной юрфирмы Lansky, Ganzger & Partner (LGP) Анне Цайтлингер.