Российские и европейские компании в частном порядке обмениваются активами

Российские и европейские компании в частном порядке обмениваются активамиНо сложность процесса отпугивает многих заинтересованных, говорят юристы
Российские и европейские компании в частном порядке договариваются об обмене заблокированными активами – ценными бумагами и денежными средствами, рассказали «Ведомостям» юристы. Несколько российских юридических фирм и профучастников рынка ценных бумаг стараются организовать такие свопы, в их число входит адвокатское бюро NSP, говорит его юрист Глеб Бойко. Фирмы Stonebridge Legal и BGP Litigation также консультируют клиентов по подобным вопросам, рассказали их партнеры Роман Прудентов и Сергей Гландин соответственно. Известны такие примеры и глобальному партнеру международной юрфирмы Lansky, Ganzger & Partner (LGP) Анне Цайтлингер.
Несколько трансграничных обменов активами осуществила венская фирма RK Partners – речь шла о суммах в диапазоне 20–50 млн евро (1,8–4,6 млрд руб.), рассказал ее управляющий партнер Лукас Репер. В этих кейсах активы, принадлежащие российским лицам и освобожденные от блокировки санкционным органом ЕС, обменивались на активы, замороженные у европейцев в России, говорит Репер. На российской стороне в сделках участвовали местные юрфирмы и инвестбанки, рассказал он. Спрос на участие в обмене «определенно есть», подчеркнул эксперт.