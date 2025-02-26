В Нидерландах арестовали принадлежащие «Сберу» и ВТБ ценные бумаги Fortenova

Сбербанк и ВТБ (через OWH) кредитовали предшественника Fortenova Group – хорватский конгломерат Agrokor, оказавшийся в 2017 г. на грани банкротства. Fortenova появилась после реструктуризации Agrokor под внешним управлением в 2019 г., тогда обязательства изначальной структуры перед некоторыми кредиторами, в том числе российскими, конвертировали в расписки и облигации, в итоге Сбербанк стал крупнейшим владельцем Fortenova с долей 42,5%, ВТБ получил около 7%. У Adria до реструктуризации было 95,52% в Agrokor. В окружном суде нидерландская группа утверждает, что после введения внешней администрации и последовавшей реструктуризации она утратила эту долю без какой-либо компенсации.