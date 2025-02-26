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В Нидерландах арестовали принадлежащие «Сберу» и ВТБ ценные бумаги Fortenova

Облигации и расписки стали обеспечением в споре старых и новых акционеров хорватской группы
Артем Кульша
Fortenova
Fortenova

Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ конвертируемые облигации и депозитарные расписки нидерландской Fortenova Group TopCo – бывшей холдинговой компании крупного хорватского производителя продуктов питания и ритейлера Fortenova Group. Такое решение суд принял по требованию голландской группы Adria, которая была основным владельцем Fortenova Group до реструктуризации и теперь в суде требует с Fortenova Group TopCo, Сбербанка и банка OWH (бывший VTB Europe) компенсацию за потерянную долю. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Сумма требований Adria превышает 1,1 млрд евро (117 млрд руб.).

Сбербанк и ВТБ (через OWH) кредитовали предшественника Fortenova Group – хорватский конгломерат Agrokor, оказавшийся в 2017 г. на грани банкротства. Fortenova появилась после реструктуризации Agrokor под внешним управлением в 2019 г., тогда обязательства изначальной структуры перед некоторыми кредиторами, в том числе российскими, конвертировали в расписки и облигации, в итоге Сбербанк стал крупнейшим владельцем Fortenova с долей 42,5%, ВТБ получил около 7%. У Adria до реструктуризации было 95,52% в Agrokor. В окружном суде нидерландская группа утверждает, что после введения внешней администрации и последовавшей реструктуризации она утратила эту долю без какой-либо компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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