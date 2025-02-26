В Нидерландах арестовали принадлежащие «Сберу» и ВТБ ценные бумаги Fortenova

В Нидерландах арестовали принадлежащие «Сберу» и ВТБ ценные бумаги FortenovaОблигации и расписки стали обеспечением в споре старых и новых акционеров хорватской группы
Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ конвертируемые облигации и депозитарные расписки нидерландской Fortenova Group TopCo – бывшей холдинговой компании крупного хорватского производителя продуктов питания и ритейлера Fortenova Group. Такое решение суд принял по требованию голландской группы Adria, которая была основным владельцем Fortenova Group до реструктуризации и теперь в суде требует с Fortenova Group TopCo, Сбербанка и банка OWH (бывший VTB Europe) компенсацию за потерянную долю. «Ведомости» ознакомились с судебными материалами. Сумма требований Adria превышает 1,1 млрд евро (117 млрд руб.).
Сбербанк и ВТБ (через OWH) кредитовали предшественника Fortenova Group – хорватский конгломерат Agrokor, оказавшийся в 2017 г. на грани банкротства. Fortenova появилась после реструктуризации Agrokor под внешним управлением в 2019 г., тогда обязательства изначальной структуры перед некоторыми кредиторами, в том числе российскими, конвертировали в расписки и облигации, в итоге Сбербанк стал крупнейшим владельцем Fortenova с долей 42,5%, ВТБ получил около 7%. У Adria до реструктуризации было 95,52% в Agrokor. В окружном суде нидерландская группа утверждает, что после введения внешней администрации и последовавшей реструктуризации она утратила эту долю без какой-либо компенсации.