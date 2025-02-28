Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году

Это означает, что рост трат вызван не более частым посещением ветеринаров, а ростом стоимости таких услуг, делают вывод аналитики. В пример они приводят данные Росстата о стоимости осмотра животных. На конец года в среднем он обходился в 607,9 руб. – рост на 16,5% к тому же периоду 2023 г. Средняя цена прививки выросла на 11,4% до 1558,6 руб. Стоимость ветуслуг опережала официальную инфляцию, следует из данных исследования. Так, за 2024 г. потребительская инфляция, согласно данным Росстата, составила 9,52%.