Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году

Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 годуВетклиники повысили стоимость услуг вслед за ростом цен на препараты
Расходы жителей России на ветеринарные услуги увеличились в 2024 г. на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд руб., подсчитали издание «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data (оба принадлежат Т-банку). Исследование есть у «Ведомостей». При этом количество оказанных ветуслуг за год, как отмечают авторы, выросло только на 2%.
Это означает, что рост трат вызван не более частым посещением ветеринаров, а ростом стоимости таких услуг, делают вывод аналитики. В пример они приводят данные Росстата о стоимости осмотра животных. На конец года в среднем он обходился в 607,9 руб. – рост на 16,5% к тому же периоду 2023 г. Средняя цена прививки выросла на 11,4% до 1558,6 руб. Стоимость ветуслуг опережала официальную инфляцию, следует из данных исследования. Так, за 2024 г. потребительская инфляция, согласно данным Росстата, составила 9,52%.