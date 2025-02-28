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Траты россиян на лечение домашних питомцев выросли до 50 млрд рублей в 2024 году

Ветклиники повысили стоимость услуг вслед за ростом цен на препараты
Полина Гриценко
Денис Кузнецов
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Расходы жителей России на ветеринарные услуги увеличились в 2024 г. на 16,4% к предыдущему году и составили в денежном выражении 49,6 млрд руб., подсчитали издание «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data (оба принадлежат Т-банку). Исследование есть у «Ведомостей». При этом количество оказанных ветуслуг за год, как отмечают авторы, выросло только на 2%.

Это означает, что рост трат вызван не более частым посещением ветеринаров, а ростом стоимости таких услуг, делают вывод аналитики. В пример они приводят данные Росстата о стоимости осмотра животных. На конец года в среднем он обходился в 607,9 руб. – рост на 16,5% к тому же периоду 2023 г. Средняя цена прививки выросла на 11,4% до 1558,6 руб. Стоимость ветуслуг опережала официальную инфляцию, следует из данных исследования. Так, за 2024 г. потребительская инфляция, согласно данным Росстата, составила 9,52%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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