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Минпромторг предложил смягчить требования к производству аккумуляторов

Единственный потенциальный производитель – «Росатом», но его фабрика заработает только в 2025 году
Ника Сизова
RONNY HARTMANN / AFP
RONNY HARTMANN / AFP

Минпромторг хочет разрешить производителям не повышать степень «отечественности» литий-ионных аккумуляторов и батарей в 2025 и 2026 гг. Это следует из проекта поправок к 719-му постановлению правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции» («Ведомости» ознакомились с ним). Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства отечественных электромобилей.

Постановление № 719 определяет критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает систему, в которой установлено минимальное количество баллов для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Госзаказчики обязаны руководствоваться этим реестром при проведении закупок. Необходимые баллы электроника может получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Сейчас производители отчитываются только по отгрузкам продукции, но не по закупленным отечественным комплектующим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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