Минпромторг предложил смягчить требования к производству аккумуляторов

Постановление № 719 определяет критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает систему, в которой установлено минимальное количество баллов для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Госзаказчики обязаны руководствоваться этим реестром при проведении закупок. Необходимые баллы электроника может получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Сейчас производители отчитываются только по отгрузкам продукции, но не по закупленным отечественным комплектующим.