Минпромторг предложил смягчить требования к производству аккумуляторов

Минпромторг предложил смягчить требования к производству аккумуляторовЕдинственный потенциальный производитель – «Росатом», но его фабрика заработает только в 2025 году
Минпромторг хочет разрешить производителям не повышать степень «отечественности» литий-ионных аккумуляторов и батарей в 2025 и 2026 гг. Это следует из проекта поправок к 719-му постановлению правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции» («Ведомости» ознакомились с ним). Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства отечественных электромобилей.
Постановление № 719 определяет критерии отнесения продукции к произведенной на территории России. Оно предусматривает систему, в которой установлено минимальное количество баллов для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Госзаказчики обязаны руководствоваться этим реестром при проведении закупок. Необходимые баллы электроника может получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Сейчас производители отчитываются только по отгрузкам продукции, но не по закупленным отечественным комплектующим.