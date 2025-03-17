«М.Видео-Эльдорадо» получило заем на 8,5 млрд рублей от Билана Ужахова

«М.Видео-Эльдорадо» получило заем на 8,5 млрд рублей от Билана УжаховаЭто часть денег, полученных от акционеров в рамках докапитализации, говорят в компании
Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила 8,5 млрд руб. в качестве займа от мажоритарного акционера и бывшего гендиректора компании Билана Ужахова. Соответствующее сообщение компании опубликовано на сайте центра раскрытия информации.
ООО «КэпиталГард» предоставляет ООО «МВМ» 8,5 млрд руб. до 14 марта 2030 г., говорится в сообщении холдинга. Уточняется, что заем предоставляется на общекорпоративные цели, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля и пополнение оборотных средств. Процентная ставка за каждый календарный день составит 10% значения ключевой ставки ЦБ, но не менее 2% годовых.
В пресс-службе «М.Видео» заявили «Ведомостям», что речь идет о части полученных денег от акционеров в рамках докапитализации, анонсированной 14 марта 2025 г. Тогда компании сообщила о новых акционерах и добавила, что первые платежи от них в размере 11,5 млрд руб. уже поступили.
По данным СПАРК, единственным владельцем ООО «КэпиталГард» является Билан Ужахов. Будучи гендиректором ПАО «М.Видео», в июле 2024 г. Ужахов стал мажоритарным акционером компании. В феврале 2025 г. должность гендиректора занял Феликс Либ.