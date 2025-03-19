Крупный производитель молока и группа «Синара» борются за актив на Урале

Маслозавод «Нытвенский» зарегистрирован в 2005 г. Предприятие занимается производством и переработкой молока. По итогам 2023 г. выручка компании по РСБУ выросла на 6% год к году до 11,5 млрд руб., чистая прибыль – в 2,3 раза до 1,3 млрд руб. Бенефициаром компании является бизнесмен Сергей Поздеев, который также контролирует Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП). С Поздеевым связаться не удалось. Маслозавод «Нытвенский» и ЮКМП суммарно (как группа предприятий) занимают седьмое место в рейтинге топ-30 крупнейших российских переработчиков молока, следует из данных ассоциации Союзмолоко. Из них также следует, что в 2023 г. суммарная выручка этих предприятий составила 35,7 млрд руб. – на 12% больше, чем в 2022 г.