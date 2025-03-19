Крупный производитель молока и группа «Синара» борются за актив на Урале«Маслозавод Нытвенский» недоволен итогами тендера и оспаривает их в суде
Один из претендентов на долю в «Ирбитском молочном заводе» – «Маслозавод Нытвенский» – пытается оспорить в суде результаты аукциона по продаже 25% акций предприятия, обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Арбитражный суд Москвы назначил предварительное заседание по иску на 17 апреля.
Ответчиками выступают продавец пакета (министерство по управлению госимуществом Свердловской области) и покупатель (московская компания «Смартпроект»). В результате торгов в январе 2025 г. «Смартпроект» купил долю в «Ирбитском молочном заводе» за 638,8 млн руб., сообщается в материалах.
«Маслозавод Нытвенский» подавал заявку на участие в этом аукционе, но до торгов компанию не допустили, ссылаясь на отсутствие задатка. Тогда «Маслозавод Нытвенский» подал жалобу на действия регионального министерства в ФАС, настаивая, что средства для залога были перечислены вовремя. В феврале 2025 г. служба признала жалобу обоснованной, но не выдавала обязательных для исполнения предписаний, следует из базы решений комиссии ФАС.
Теперь «Маслозавод Нытвенский» требует через суд признать аукцион и договор купли-продажи со «Смартпроектом» недействительным, а также обязать министерство вернуть победителю аукциона выплаченные за 25% завода 683,8 млн руб. В конце февраля суд отказался по ходатайству маслозавода принять обеспечительные меры и запретить реестродержателю ценных бумаг («Статус») вносить изменения о новых собственниках в реестр владельцев ценных бумаг предприятия.
Представитель «Ирбитского молочного завода» переадресовал вопросы собственникам предприятия. В «Маслозаводе Нытвенский» и «Смартпроекте» на запросы «Ведомостей» не ответили.
«Смартпроект» не первый раз участвовал в аукционе по приватизации «Ирбитского молочного завода». В 2023 г. он выиграл торги по продаже 49%, предложив за пакет 1,18 млрд руб. Таким образом, по итогам январских торгов компания довела свою долю до 74%. Оставшиеся 26% остаются в собственности у региона.
«Смартпроект», которая стала единственным победителем торгов, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания зарегистрирована в Москве в 2022 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», с сентября по ноябрь 2023 г. гендиректором компании был Павел Дергачев. Сейчас Дергачев является гендиректором двух компаний – «Синара-пром» и «Информ девелопмент». Обе контролируются группой «Синара» (специализация холдинга – транспортное машиностроение, финансовые услуги, девелопмент).
Выходец из «Синары» Григорий Бачериков с декабря 2024 г. возглавляет «Ирбитский молочный завод», следует из данных СПАРКа. С 2020 по 2022 г. Бачериков являлся начальником департамента по развитию агропромышленного бизнеса ГК «Синара», говорит источник «Ведомостей», близкий к группе.
У «Синары» в Свердловской области уже есть агрохозяйство «Каменское» на 7500 голов крупного рогатого скота (КРС). По собственным оценкам компании, по объему производства молока агрохозяйство занимает третье место в Свердловской области и 36 – в стране в целом. «Ведомости» направили запрос в ГК «Синара».
«Ирбитский молочный завод» производит около 80 наименований молочной продукции. По собственным данным, входит в топ-10 производителей йогуртов в России. За день в среднем предприятие перерабатывает около 500 т молока, следует из данных на сайте завода. По итогам 2023 г. выручка компании по РСБУ составила 9,8 млрд руб. (примерно на уровне предыдущего года), чистая прибыль – 158,7 млн руб. (+50%), следует из финотчетности.
Маслозавод «Нытвенский» зарегистрирован в 2005 г. Предприятие занимается производством и переработкой молока. По итогам 2023 г. выручка компании по РСБУ выросла на 6% год к году до 11,5 млрд руб., чистая прибыль – в 2,3 раза до 1,3 млрд руб. Бенефициаром компании является бизнесмен Сергей Поздеев, который также контролирует Юговской комбинат молочных продуктов (ЮКМП). С Поздеевым связаться не удалось. Маслозавод «Нытвенский» и ЮКМП суммарно (как группа предприятий) занимают седьмое место в рейтинге топ-30 крупнейших российских переработчиков молока, следует из данных ассоциации Союзмолоко. Из них также следует, что в 2023 г. суммарная выручка этих предприятий составила 35,7 млрд руб. – на 12% больше, чем в 2022 г.
В данном случае, если маслозаводу удастся доказать факт оплаты задатка для участия в аукционе, суд однозначно примет решение в его пользу, указывает управляющий партнер Vamos Law Firm Михаил Чикунов. Решение ФАС при этом, по его словам, роли не играет, обоснованность факта оплаты будет анализировать именно суд.