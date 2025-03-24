Россия снижает экспорт металлопродукции

Экспортные поставки горячекатаного проката из России снизились в январе – феврале 2025 г. на 10% в годовом выражении до 1,2 млн т, стальных труб всех видов – на 15% до 100 000 т. Об этом сообщается в материалах отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».