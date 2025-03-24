Россия снижает экспорт металлопродукции

Россия снижает экспорт металлопродукцииРентабельность поставок падает из-за укрепления рубля и непростой конъюнктуры на внешних рынках
Экспортные поставки горячекатаного проката из России снизились в январе – феврале 2025 г. на 10% в годовом выражении до 1,2 млн т, стальных труб всех видов – на 15% до 100 000 т. Об этом сообщается в материалах отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости».
Перечисленная номенклатура продукции является наиболее маржинальной для российских предприятий черной металлургии. По итогам 2023 г. (последние доступные данные) ее продажи составляли почти треть в структуре экспортной выручки всей металлопродукции сектора, следует из статистики ФТС.
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