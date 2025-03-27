Минэнерго предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятий

Минэнерго предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятийОтрасль может лишиться до 40 млн т добычи в год, а экспорт – просесть на 15%
Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год. Об этом говорится в материалах Минэнерго, подготовленных в рамках разработки антикризисной программы угольной промышленности (есть у «Ведомостей»). Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн т в год, как следует из оценок ведомства, убыток «выше среднеотраслевого».
Добыча угля в стране в 2024 г., по данным Минэнерго, составила 438,6 млн т (-0,2% к 2023 г.). Исходя из этого на грани банкротства находятся предприятия, обеспечивающие около 9% добычи, в зоне риска – еще 29%.
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