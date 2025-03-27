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Минэнерго предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятий

Отрасль может лишиться до 40 млн т добычи в год, а экспорт – просесть на 15%
Василий Милькин
Александр Волобуев
Илья Наймушин / РИА Новости
Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год. Об этом говорится в материалах Минэнерго, подготовленных в рамках разработки антикризисной программы угольной промышленности (есть у «Ведомостей»). Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн т в год, как следует из оценок ведомства, убыток «выше среднеотраслевого».

Добыча угля в стране в 2024 г., по данным Минэнерго, составила 438,6 млн т (-0,2% к 2023 г.). Исходя из этого на грани банкротства находятся предприятия, обеспечивающие около 9% добычи, в зоне риска – еще 29%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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