Минэнерго предупредило о риске массовых банкротств угольных предприятий

Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год. Об этом говорится в материалах Минэнерго, подготовленных в рамках разработки антикризисной программы угольной промышленности (есть у «Ведомостей»). Еще у 62 предприятий с общей добычей 126 млн т в год, как следует из оценок ведомства, убыток «выше среднеотраслевого».