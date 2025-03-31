Аналитики ожидают роста цен на алюминий и медь в 2025 году

Аналитики ожидают роста цен на алюминий и медь в 2025 годуОдной из причин увеличения стоимости этих металлов будет торговая политика США
Аналитики Kept ожидают в 2025 г. роста цен на основные цветные металлы – алюминий и медь, следует из данных консалтинговой компании, с которыми ознакомились «Ведомости».
Аналитики прогнозируют, что средняя цена на алюминий в этом году вырастет на 7% к показателю прошлого года до $2585/т на фоне подорожания сырья – глинозема (полуфабрикат, получаемый из алюминиевой руды – бокситов).
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