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«Абрау-Дюрсо» избавилась от доли в Abrau Cosmetics

Компания ранее планировала продвигать косметическую продукцию на маркетплейсах и в рознице
Полина Гриценко
Анастасия Ковалева
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

«Абрау-Дюрсо» вышла из ООО «Косметех», которое развивает линейку косметики Abrau Cosmetics, обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. Изменения произошли 28 марта. Теперь «Косметех» на 100% принадлежит Руслану Романцеву. Раньше у него было 49%, остальное – у «Абрау-Дюрсо».

Представитель группы «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова подтвердила «Ведомостям», что компания вышла из партнерского бизнеса по производству косметики. Связаться с Романцевым не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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