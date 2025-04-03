«Абрау-Дюрсо» избавилась от доли в Abrau Cosmetics

«Абрау-Дюрсо» избавилась от доли в Abrau CosmeticsКомпания ранее планировала продвигать косметическую продукцию на маркетплейсах и в рознице
«Абрау-Дюрсо» вышла из ООО «Косметех», которое развивает линейку косметики Abrau Cosmetics, обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. Изменения произошли 28 марта. Теперь «Косметех» на 100% принадлежит Руслану Романцеву. Раньше у него было 49%, остальное – у «Абрау-Дюрсо».
Представитель группы «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова подтвердила «Ведомостям», что компания вышла из партнерского бизнеса по производству косметики. Связаться с Романцевым не удалось.
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