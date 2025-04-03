«Абрау-Дюрсо» избавилась от доли в Abrau Cosmetics

«Абрау-Дюрсо» вышла из ООО «Косметех», которое развивает линейку косметики Abrau Cosmetics, обнаружили «Ведомости» в ЕГРЮЛе. Изменения произошли 28 марта. Теперь «Косметех» на 100% принадлежит Руслану Романцеву. Раньше у него было 49%, остальное – у «Абрау-Дюрсо».