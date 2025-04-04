Добыча креветок в России за I квартал выросла на 29%Спрос подстегивают изменение потребительских предпочтений и рост популярности морепродуктов
Вылов креветок российскими компаниями в январе – марте 2025 г. составил 5400 т, что на 29% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Рыбного союза (объединяет более 30 производственных и перерабатывающих предприятий) со ссылкой на данные Росрыболовства.
Динамика начала года вдвое опережает средние темпы роста добычи креветок в РФ за прошлый год. По данным союза, в 2024 г. объем вылова этого вида ракообразных российскими компаниями составил 27 000 т – на 14% больше, чем в 2023 г.
Импорт креветок также вырос год к году на 15% до 85 000 т, следует из данных союза. Россия ввозит их из Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии. По данным Европейской службы по мониторингу рынка рыбы и морепродуктов (EUMOFA), поставки креветок в Россию из Аргентины в январе – феврале 2025 г. выросли на 40% к аналогичному периоду годом ранее, составив 1200 т. Поставки из Китая за тот же период увеличились в 1,5 раза и достигли 800 т.
Основные импортные виды креветок – ваннамей, или королевские креветки, аргентинские (красные) и тигровые креветки, отмечает представитель Рыбного союза. Российские холодноводные креветки, по его словам, представлены такими видами, как креветка северная, гребенчатая, углохвостая и др.
Общий объем российского рынка креветок с учетом импорта, по данным Рыбного союза, составил в прошлом году около 112 000 т (+15% год к году).
Растущий спрос на креветки также подтверждают опрошенные «Ведомостями» ритейлеры. По итогам 2024 г. продажи этой продукции в деньгах год к году выросли на 10%, а за I квартал этого года – на 20%, отмечает представитель торговой сети «Лента». В сети «Перекресток» продажи этих ракообразных в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выросли на 35%, сообщил «Ведомостям» представитель X5.
По данным исследовательской компании NTech, продажи в России замороженных креветок в 2024 г. выросли на 18% в денежном выражении и на 9% – в натуральном. В тройку самых продаваемых брендов (без учета собственных торговых марок) входят Vici (доля 8,1% в деньгах и 6,4% – в натуральном выражении), Polar (6,3% и 4,9% соответственно) и «Бухта изобилия» (4,7% и 2,6%), следует из данных NTech.
Потребление креветок растет не только на российском рынке. Так, в январе 2025 г. страны ЕС импортировали 30 600 т креветок ваннамей − на 8% больше, чем в январе прошлого года, свидетельствуют данные EUMOFA.
Поставки из Эквадора в США выросли на 14% до 42 000 т, следует из данных национальной палаты аквакультуры Эквадора.
В первую очередь рост потребления морепродуктов связан с изменениями потребительских предпочтений, отмечает консультант практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов. Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в ноябре 2024 г., 76% россиян хотели бы чаще включать рыбу и морепродукты в свой рацион. Это свидетельствует о возросшем интересе к морской кухне, указывает Суворов.
Основной канал сбыта креветок в России и мире – b2b, который подразумевает продажи в HoReCa (бары, рестораны и проч.) и переработку, говорит эксперт. На эту часть рынка приходится порядка 60% всей продукции, отмечает Суворов. Оставшаяся 40% – это b2c-рынок, то есть реализация продукции в магазинах либо e-commerce, уточняет эксперт.
Положительная динамика спроса на креветки сохранится и в 2025 г., прогнозирует Суворов. По его оценкам, в 2020–2024 гг. среднегодовой прирост потребления креветок в России составил 7–8%. Согласно отчету Rabobank, мировое производство аквакультурных (выращенных) креветок по итогам этого года увеличится на 2% и достигнет 6,1 млн т. Темпы роста выпуска окажутся выше, чем в 2024 г. (+1%), но ниже, чем в 2023 г. (+4%), говорится в исследовании.