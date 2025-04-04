Добыча креветок в России за I квартал выросла на 29%

Импорт креветок также вырос год к году на 15% до 85 000 т, следует из данных союза. Россия ввозит их из Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии. По данным Европейской службы по мониторингу рынка рыбы и морепродуктов (EUMOFA), поставки креветок в Россию из Аргентины в январе – феврале 2025 г. выросли на 40% к аналогичному периоду годом ранее, составив 1200 т. Поставки из Китая за тот же период увеличились в 1,5 раза и достигли 800 т.