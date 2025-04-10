Беспилотные грузовики поехали по ЦКАД

Беспилотные грузовики поехали по ЦКАДЭтот участок станет промежуточным звеном для движения умных фур между западом и востоком страны
Минтранс и управляющая платными трассами госкомпания «Автодор» 9 апреля запустили эксперимент по перевозке грузов беспилотными тягачами на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
На старте эксперимента по трассе поехали первые четыре такие машины, передал «Интерфакс» с места события. Речь идет о двух фурах «Камаза» на шасси тягача модели 54901 под названием «Маяк-2» дочерней компании автопроизводителя Natcar. Также на ЦКАД выехали два грузовика китайской марки Sitrak, принадлежащие компании Navio (бывшая «Сберавтотех»).
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