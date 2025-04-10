Беспилотные грузовики поехали по ЦКАД

На старте эксперимента по трассе поехали первые четыре такие машины, передал «Интерфакс» с места события. Речь идет о двух фурах «Камаза» на шасси тягача модели 54901 под названием «Маяк-2» дочерней компании автопроизводителя Natcar. Также на ЦКАД выехали два грузовика китайской марки Sitrak, принадлежащие компании Navio (бывшая «Сберавтотех»).