Газета
Телеграм
/ Бизнес

Мясопереработчики фиксируют повышение отпускных цен на свинину

Рост в опте пока не отразился на стоимости продукции на полках магазинов
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средние оптовые цены производителей свинины с первой по 15-ю неделю этого года (30 декабря – 13 апреля) выросли в годовом выражении на 3–43% в зависимости от вида продукции. Это следует из статистики Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которой ознакомились «Ведомости».

Сильнее всего подорожала свиная грудинка – на 43% до 280 руб. за 1 кг. Стоимость полутуши (продольный разрез туши) второй категории выросла на 13% до 202 руб./кг, лопатка подорожала на 3% до 260 руб./кг. При этом отпускные цены на окорок и шею, как следует из данных НСМ, практически не изменились – средняя стоимость 1 кг этой продукции за отчетный период составила 383 и 263 руб. соответственно.

Представитель «Мираторга» сказал «Ведомостям», что за прошлый год у производителей свинины заметно выросла себестоимость производства. В частности, росли цены на зерно, указывает он. Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов, в 2022–2023 гг. на фоне рекордного урожая средняя стоимость зерновых для производителей свинины в РФ составляла 11 000–12 000 руб./т (с НДС), но в 2024 г. она выросла до 17 000–18 000 руб./т.

Также увеличивается фонд оплаты труда сотрудников из-за обостряющейся конкуренции за рабочие руки, дорожают заемные деньги на фоне высокой ключевой ставки, заметно выросли цены на перевозки и закупку автотранспорта, перечисляет представитель «Мираторга». В результате, по его словам, у производителей снижаются возможности для поддержания устойчивого роста объемов выпуска свинины. Особенно это касается компаний, которые в последние годы активно инвестировали в производство, добавляет собеседник.

Максим Стулов / Ведомости

«Ведомости» также направили запросы в «Черкизово», «Русагро», «Сибагро», Великолукский свиноводческий комплекс (входит в Великолукский агропромышленный холдинг).

Впрочем, в сравнении с началом 2025 г. (неделя с 30 декабря по 5 января) стоимость 1 кг свиной грудинки на 15-й неделе (7–13 апреля) снизилась на 8% до 261 руб., окорок подешевел на 6% до 263 руб., полутуша второй категории – на 10% до 199 руб., следует из подсчетов НСМ. Свиная шея незначительно прибавила в цене – с 409 до 415 руб. (+1,5%).

Вы видите 46% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных