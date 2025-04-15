Мясопереработчики фиксируют повышение отпускных цен на свинину

Представитель «Мираторга» сказал «Ведомостям», что за прошлый год у производителей свинины заметно выросла себестоимость производства. В частности, росли цены на зерно, указывает он. Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Национального союза свиноводов, в 2022–2023 гг. на фоне рекордного урожая средняя стоимость зерновых для производителей свинины в РФ составляла 11 000–12 000 руб./т (с НДС), но в 2024 г. она выросла до 17 000–18 000 руб./т.