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Стоимость выращивания свиней выросла более чем на четверть за два года

При этом темпы роста объемов производства свинины могут замедлиться
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

Среднегодовая себестоимость производства свинины в России в 2025 г. составит 95 руб. за 1 кг живого веса. Такой прогноз приводится в презентации Национального союза свиноводов (НСС), с которой ознакомились «Ведомости». Это на 8% больше показателя за 2024 г. и на 26,7% – за 2023 г. В позапрошлом году себестоимость, по данным союза, сложилась на уровне около 75 руб./кг, а в прошлом – 88 руб./кг.

Гендиректор НСС Юрий Ковалев уточнил «Ведомостям», что приведенный в документе показатель отражает только затраты на выращивание свиней, но не учитывает издержки на переработку свинины. Резкий рост себестоимости в прошлом году (+17,3%), по его словам, был связан в основном с подорожанием зерна. Это, в свою очередь, отразилось на стоимости кормов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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