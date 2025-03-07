Стоимость выращивания свиней выросла более чем на четверть за два года

Стоимость выращивания свиней выросла более чем на четверть за два годаПри этом темпы роста объемов производства свинины могут замедлиться
Среднегодовая себестоимость производства свинины в России в 2025 г. составит 95 руб. за 1 кг живого веса. Такой прогноз приводится в презентации Национального союза свиноводов (НСС), с которой ознакомились «Ведомости». Это на 8% больше показателя за 2024 г. и на 26,7% – за 2023 г. В позапрошлом году себестоимость, по данным союза, сложилась на уровне около 75 руб./кг, а в прошлом – 88 руб./кг.
Гендиректор НСС Юрий Ковалев уточнил «Ведомостям», что приведенный в документе показатель отражает только затраты на выращивание свиней, но не учитывает издержки на переработку свинины. Резкий рост себестоимости в прошлом году (+17,3%), по его словам, был связан в основном с подорожанием зерна. Это, в свою очередь, отразилось на стоимости кормов.
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