Стоимость выращивания свиней выросла более чем на четверть за два года

Среднегодовая себестоимость производства свинины в России в 2025 г. составит 95 руб. за 1 кг живого веса. Такой прогноз приводится в презентации Национального союза свиноводов (НСС), с которой ознакомились «Ведомости». Это на 8% больше показателя за 2024 г. и на 26,7% – за 2023 г. В позапрошлом году себестоимость, по данным союза, сложилась на уровне около 75 руб./кг, а в прошлом – 88 руб./кг.